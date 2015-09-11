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38 выборов пройдут в Приморье в Единый день голосования

38 выборов пройдут в Приморье в Единый день голосования

Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования в Приморье пройдут выборы в 38 органов власти. Помимо борьбы за места в Думе Уссурийска, Владивостока и в Законодательном собрании по одномандатному округу в Находке, приморцы выбирают депутатов в органы местного самоуправления по всему краю.

Избирательные участки по всему краю открылись в 08:00 и закроются в 20:00.




Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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