38 выборов пройдут в Приморье в Единый день голосования
Сегодня, 8 сентября, в Единый день голосования в Приморье пройдут выборы в 38 органов власти. Помимо борьбы за места в Думе Уссурийска, Владивостока и в Законодательном собрании по одномандатному округу в Находке, приморцы выбирают депутатов в органы местного самоуправления по всему краю.
Избирательные участки по всему краю открылись в 08:00 и закроются в 20:00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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