Аспиранты ДВФУ выиграли гранты на 15,6 млн. рублей по проекту «Наука»
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал 13 из 17 заявок Дальневосточного федерального университета в конкурсе на лучшие фундаментальные научные исследования, выполняемые молодыми учеными-аспирантами, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на вуз.
Финансирование по каждой заявке составит 1,2 млн рублей на два года. Конкурс организован в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука».
В течение двух лет молодые ученые-аспиранты ДВФУ будут вести перспективные разработки, в том числе изучать лечебные белки из морских животных, разрабатывать сорбционные материалы для очистки воды от радиации, анализировать перспективные композитные материалы и фундаментальные принципы гидроакустики (подводная связь), а также исследовать методы лечения рака мозга с помощью стволовых клеток.
По итогам реализации научных работ аспиранты ДВФУ должны опубликовать научные статьи и защитить кандидатские диссертации.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.12.2018 Ученые в Приморье предложили новый способ терапии онкозаболеваний
-
17.01.2018 Стипендии Президента России выиграли молодые ученые ДВФУ
-
10.01.2018 Молодые ученые из Приморья выиграли стипендии Президента России
-
23.10.2017 Новый метод лечения глиобластомы разрабатывают в Приморье совместно с учеными Швейцарии
-
25.12.2015 ДВФУ привлек в этом году на научные исследования почти миллиард рублей
-
30.06.2015 Ученые ДВФУ заглянут в недра нейтронных звезд
Добавить комментарий