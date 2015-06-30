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Аспиранты ДВФУ выиграли гранты на 15,6 млн. рублей по проекту «Наука»

Аспиранты ДВФУ выиграли гранты на 15,6 млн. рублей по проекту «Наука»

Фото: ДВФУ

Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержал 13 из 17 заявок Дальневосточного федерального университета в конкурсе на лучшие фундаментальные научные исследования, выполняемые молодыми учеными-аспирантами, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на вуз.

 Финансирование по каждой заявке составит 1,2 млн рублей на два года. Конкурс организован в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок» национального проекта «Наука».

В течение двух лет молодые ученые-аспиранты ДВФУ будут вести перспективные разработки, в том числе изучать лечебные белки из морских животных, разрабатывать сорбционные материалы для очистки воды от радиации, анализировать перспективные композитные материалы и фундаментальные принципы гидроакустики (подводная связь), а также исследовать методы лечения рака мозга с помощью стволовых клеток.

По итогам реализации научных работ аспиранты ДВФУ должны опубликовать научные статьи и защитить кандидатские диссертации.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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