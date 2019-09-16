Выслеживая шхуны КНДР, сахалинские пограничники спасли жителя Владивостока
12 сентября, в 19:42, в 13 милях южнее острова Аскольд, экипаж сахалинского пограничного судна, доставляющего браконьеров-иностранцев на берег, обнаружил дрейфующую моторную лодку без бортового номера, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на портал astv.ru
В 20:05 с помощью бортового плавсредства лодку доставили на корабль. В судне находился мужчина без документов. Спасенный - 39-летний гражданин РФ вышел в море из Владивостока на моторной лодке, по техническим причинам лодка потеряла ход, ее начало уносить в открытое море. Средств навигации и связи на моторке не было. На сотовом телефоне мужчины села батарейка, выйти на связь с берегом он не мог.
Спасенного осмотрел корабельный доктор. Его состояние здоровья признано удовлетворительным. Он ни на что не жаловался. Мужчину вместе с лодкой доставили в село в бухте Постовой.
В Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области эту информацию подтвердили.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.01.2014 Возле острова Кунашир утонули десять сахалинских пограничников
-
16.06.2019 Двух рыбаков чуть не унесло в Японском море
-
13.12.2017 Стали известны подробности крушения шхуны из КНДР в Японском море
-
16.04.2018 В Приморье рыбака на резиновой лодке едва не унесло в море
-
13.09.2015 Владивостокские спасатели оказали помощь терпящему бедствие рыбаку
-
14.07.2017 Лодка, "убежавшая" от рыбака во время шторма в Приморье, возвращена владельцу
Добавить комментарий