Выслеживая шхуны КНДР, сахалинские пограничники спасли жителя Владивостока

12 сентября, в 19:42, в 13 милях южнее острова Аскольд, экипаж сахалинского пограничного судна, доставляющего браконьеров-иностранцев на берег, обнаружил дрейфующую моторную лодку без бортового номера, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на портал astv.ru



В 20:05 с помощью бортового плавсредства лодку доставили на корабль. В судне находился мужчина без документов. Спасенный - 39-летний гражданин РФ вышел в море из Владивостока на моторной лодке, по техническим причинам лодка потеряла ход, ее начало уносить в открытое море. Средств навигации и связи на моторке не было. На сотовом телефоне мужчины села батарейка, выйти на связь с берегом он не мог.

Спасенного осмотрел корабельный доктор. Его состояние здоровья признано удовлетворительным. Он ни на что не жаловался. Мужчину вместе с лодкой доставили в село в бухте Постовой.



В Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области эту информацию подтвердили.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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