Эксперты: легализация самовольно занятых земель вызовет дачные войны

С 16 сентября 2019 года вступили в силу поправки в законодательство о дачной амнистии, согласно которым самовольно занятые участки, использовавшиеся гражданами в течение 15 лет и более, можно будет узаконить. По мнению экспертов, эта возможность приведет к конфликтам между дачниками, сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на newsru.com.

Напомним, что поправки упрощают процедуру комплексных кадастровых работ, провести их можно будет за бюджетные средства. Согласно закону, площадь присвоенного участка не должна быть больше минимального размера, регламентированного региональными властями. Если местные власти не установили какой бы то ни было лимит, размер присваиваемой территории не должен быть больше 10% находящегося у гражданина в собственности или аренде участка. При этом на присваиваемую землю не должны претендовать ни соседи, ни местные чиновники.

Эксперты полагают, что на деле новая возможность обернется масштабными спорами между дачниками. Те участки, которые никого не интересовали до выхода нового закона, могут стать причиной ожесточенных конфликтов.

Добавим, что в августе нынешнего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому возможности так называемой дачной амнистии в России продлили до 1 марта 2021 года. На сегодняшний день дачная амнистия работает уже в течение 13 лет.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]