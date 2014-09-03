Хитрую схему смены «гражданства» черной икры раскрыли во Владивостоке

Китай — Амурская область — Москва — Тверская область — Владивосток. Была икра «ноунэйм» из Китая, стала — «Астрахань» из Ржева. Сложную схему легализации китайской икры распутал Россельхознадзор, — сообщают «Вести: Приморье».

Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области с помощью ФГИС «Меркурий» выявлен факт фальсификации происхождения икры осетровых рыб со стороны ООО «Ржевский рыбоводный комплекс».

11 июля 2019 года в аэропорт «Владивосток» из аэропорта «Шереметьево» прибыл груз с подконтрольным госветнадзору товаром: дорогостоящей икрой осетровых рыб, произведенных предприятием из Тверской области ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», общим весом 3,5 килограмма.

При проведении документарной проверки было установлено, что владелец продукции не может предоставить документы, подтверждающие происхождение подконтрольного товара, удостоверения качества и безопасности на товар, также в ветеринарных сопроводительных документах некорректно указан маршрут следования и температурный режим хранения и транспортировки товара.

В ходе осмотра упаковок с черной икрой серии «Астрахань» установлено, что на маркировке товара отсутствует обязательный элемент - указание вида рыбы, от которой получена икра.

Продукция была изъята и помещена на изолированное ответственное хранение.

По факту выявленных нарушений Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ.

В рамках административного расследования по данному делу территориальным Управлением Россельхознадзора совместно с ФГБУ «ВНИИЗЖ» был проведен анализ данных системы ФГИС «Меркурий», который позволил установить настоящего производителя зернистой икры.

Установлено, что икра осетровых рыб изготовлена из гибрида калуги и амурского осетра, ввезенного из провинции Хэйлунцзян (КНР). Получателем продукции стала компания из Амурской области. Из полученного от китайских осетровых сырья компанией была произведена икра зернистая и упакована в полипропиленовые банки по 1 килограмму.

На основании выработанной продукции оформлены транспортные электронные ветеринарные сопроводительные документы на отправку продукции в Москву. Далее она была направлена в Тверскую область на предприятие по производству икры из осетровых пород рыб ООО «Ржевский рыбоводный комплекс», где готовая икра была переупакована в баночки по 30 и 50 граммов с брендом серии «Астрахань». Производителем икры стал «Ржевский рыбоводный комплекс».

После оформления производственного электронного ветеринарного сопроводительного документа оформлено несколько транспортных электронных ветеринарных сопроводительных документов на выработанную продукцию. В том числе на партию, поступившую в Приморский край.

Таким образом, установлено, что ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» при упаковке подконтрольного госветнадзору товара нарушило требования технических регламентов «О безопасности рыбы и рыбной продукции» и «Пищевая продукция в части ее маркировки». Предприятие, переупаковавшее готовую продукцию, согласно информации на упаковке стало ее производителем.

11 сентября 2019 года Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в отношении ООО «Ржевский рыбоводный комплекс» составлен протокол об административном нарушении. Материалы административного расследования направлены в Управление Россельхознадзора по Тверской области, где будет рассмотрено дело об административном правонарушении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]