Тихоокеанская флотилия усилилась новыми боевыми кораблями

С начала года на Тихоокеанском флоте сформировано шесть экипажей для новых боевых кораблей и судов вспомогательного флота, — сообщают «Вести: Приморья» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В частности, укомплектован экипаж фрегата «Адмирал Шапошников», экипажи двух противодиверсионных катеров «Грачонок», двух рейдовых водолазных катеров нового поколения, современного морского буксира «Андрей Степанов».

Уже осенью завершится подбор личного состава для службы на корвете «Алдар Цыденжапов», который 12 сентября был торжественно спущен на воду на «Амурском судостроительном заводе».

На очереди новейший тральщик проекта 12700 «Александрит» - «Яков Баляев». Также планируется формирование нескольких экипажей дизельных и атомных подводных лодок. Одна из них — большая дизельная подводная лодка проекта 636.3 «Волхов» — носитель комплекса крылатых ракет «Калибр-ПЛ», строительство которой ведется специально для Тихоокеанского флота.

Экипажи всех новых надводных боевых кораблей и подводных лодок комплектуются только военнослужащими, проходящими службу по контракту.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]