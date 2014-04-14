Пограничники сорвали международную контрабандную операцию





Ханкайский районный суд Приморского края вынес приговор в отношении двоих иностранных граждан и трёх местных жителей. Они собирались переправить через границу женьшень и бивни мамонта на сумму 8,5 млн. рублей, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Контрабандисты осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (покушение на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере). Иностранцы кроме этого признаны виновными в незаконном пересечении Государственной границы Российской Федерации (ч. 3 ст. 322 УК РФ).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в октябре 2018 года.

Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, пытались незаконно переместить через границу России 541 корень дикорастущего женьшеня (рыночная стоимость которых составляла свыше 8,5 млн. рублей) и 27 бивней мамонта.

В соответствии с распределенными ролями, местные жители должны были передать корни женьшеня и бивни мамонта иностранцам в районе 12 пограничного буя акватории озера Ханка.

Однако довести свой преступный умысел до конца злоумышленники не смогли, так как их действия были пресечены сотрудниками Пограничного Управления ФСБ России по Приморскому края. Нарушители государственной границы и местные жители были задержаны, корни женьшеня и бивни мамонта изъяты.

Согласно Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, «женьшень настоящий» является объектом растительного мира, находящимся под угрозой исчезновения и занесен в Красную книгу Российской Федерации. Действующим законодательством женьшень настоящий отнесен к стратегически важным ресурсам дикой флоры.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Признав подсудимых виновными в совершении указанных преступных деяний, в зависимости от роли каждого в содеянном суд назначил иностранным гражданам наказание в виде реального лишения свободы (по 2 года 6 месяцев каждому) в исправительной колонии общего режима.

Жители края, признанные виновными в совершении одного преступления, осуждены к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года каждый, со штрафом от 150 тыс. до 300 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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