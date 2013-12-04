Дебоширу, заявившемуся в кафе Большого Камня с пистолетом, грозит до 4 лет тюрьмы
В Большом Камне возле кафе задержали нетрезвого мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МВД.
При задержании правонарушитель оказал сопротивление инспекторам ДПС. К нему применены физическая сила и спецсредства. 28-летнего жителя Находки задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. При себе у мужчины находился предмет, конструктивно схожий с пистолетом кустарного производства.
Опрошены посетители и персонал заведения. Установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.
За неповиновение законному требованию сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей, правонарушитель привлечен к ответственности по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.
Кроме того, в отношении гражданина дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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