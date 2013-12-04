Новости Общество Происшествия

Вчера, 23:50
 

Дебоширу, заявившемуся в кафе Большого Камня с пистолетом, грозит до 4 лет тюрьмы

Дебоширу, заявившемуся в кафе Большого Камня с пистолетом, грозит до 4 лет тюрьмы

Фото: Инстаграм @prim_police

В Большом Камне возле кафе задержали нетрезвого мужчину, размахивающего предметом, похожим на пистолет, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу МВД.

При задержании правонарушитель оказал сопротивление инспекторам ДПС. К нему применены физическая сила и спецсредства. 28-летнего жителя Находки задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства. При себе у мужчины находился предмет, конструктивно схожий с пистолетом кустарного производства.

Опрошены посетители и персонал заведения. Установлено, что в результате инцидента никто не пострадал.

За неповиновение законному требованию сотрудников полиции, находившихся при исполнении служебных обязанностей, правонарушитель привлечен к ответственности по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Судом ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Кроме того, в отношении гражданина дознавателем отдела полиции  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Расследование продолжается.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:

Как РФ должна реагировать на инцидент в Японском море:



Восток 24: Наши вести









Отдых у моря