Оружие и боеприпасы изъяли у жителей края
Сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Октябрьский» совместно с представителями Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали двоих жителей села Покровка, которые незаконно хранили боеприпасы, сообщает "Вести: Приморье".
В ходе обследования по месту жительства задержанных сыщики обнаружили и изъяли свыше 600 патронов для нарезного огнестрельного оружия разного калибра, комбинированное охотничье ружье, капсюли для патронов, огнестрельное оружие (три ружья), части нарезного огнестрельного оружия, отметили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
Следователем УМВД России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, совершенные группой лиц по предварительному сговору».
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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