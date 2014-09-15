Приморское ЛГБТ-сообщество недовольно поведением полиции
Ужин участников Школы ЛГБТ-активизма был прерван появлением полиции, прибывшей на сигнал о распитии алкоголя несовершеннолетними. Сообщество собирается жаловаться на сотрудников правоохранительных органов в прокуратуру, — рассказали «Вестям: Приморье» в сообществе.
По утверждению участников школы, один из «оперативников» в штатском «пытался спровоцировать конфликт, предлагая «выйти поговорить» парням и отпуская сальные комментарии в адрес девушек». Полицейские фотографировали паспорта всех присутствующих, но не составили никаких протоколов.
«Это не первый раз, когда полицейские считают своим долгом сорвать мероприятие. Можно сказать, что это уже традиция. Предлоги одни и те же: ищут несовершеннолетних или наркотики. Не находят, но личные данные переписывают и пытаются запугать. Мы не оставляем правонарушения без внимания и подаём судебные иски», — говорит участница мероприятия Регина Дзугкоева.
«Может, полицейские просто очень хотят попасть к нам, но стесняются сказать об этом прямо», — шутят активисты и активистки, но при этом заявляют, что юристы ЛГБТ-сообщества готовят жалобы на сотрудников уголовного розыска в Управление собственной безопасности и прокуратуру.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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