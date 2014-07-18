"Меридианы Тихого" по минимальным подсчетам обошлись краевому бюджету в ₽ 55 млн.

Во Владивостоке отгремел 17-й по счету международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Горожан ждали показы конкурсного кино, творческие встречи с актерами и режиссерами и звездные дорожки. Организовать такое масштабное мероприятие – дело хлопотное и затратное. VL.ru подсчитал, во сколько примерно обошелся краевому бюджету международный кинофестиваль, — передают «Вести: Приморье».

Если подсчитать только стоимость всех контрактов, заключенных от лица Театра Горького на организацию международного фестиваля, получится немалая сумма – почти 55 миллионов рублей. Но это далеко не все расходы заказчика, а только оплаченные из краевого бюджета. Часть средств на подготовку фестиваля была получена от частных инвесторов.

Изюминкой кинофестиваля стал звездный состав гостей. Владивосток посетили не только отечественные актеры и режиссеры, среди которых Владимир Хотиненко, Виктория Толстоганова, Константин Хабенский, Григорий Сиятвинда, Наталья Бочкарева, но и голливудские знаменитости. Так, жители и гости города смогли увидеть Майкла Мэдсена, Уильяма Болдуина и Кристофера Ламберта. На последнюю мировую знаменитость, известную по фильмам «Горец» и «Смертельная битва», объявлялся отдельный контракт стоимостью 5,5 млн рублей.

Еще 2,7 млн рублей потратили в целом на отбор кандидатов для участия в творческом проекте кинофестиваля. В этот же контракт вошли подбор и согласование фильмов для кинопоказов, а также составление программы творческих встреч.

Львиная доля средств была потрачена на перелеты и проживание гостей кинофестиваля. В общей сложности на авиабилеты, VIP-обслуживание в аэропортах и страхование от несчастных случаев на время перелета потратили 9,45 млн рублей.

На гостиничные услуги заключалось сразу несколько контрактов. Один из них – на проживание в отеле AZIMUT, где бронировалось 77 номеров стоимостью от 1500 до 11 700 рублей каждый, общая сумма контракта – 4,739 млн рублей. В этом же отеле отдельным контрактом предоставлялись места в номерах категории «SMART Супериор» и «SMART Люкс» на сумму 740 100 рублей.

Размещали гостей и в гостинице «Экватор». Всего было забронировано несколько номеров по 3000 и 5000 рублей, в общей сложности услуги обошлись в 158 000 рублей. Еще 189 640 рублей потратили на бронирование номеров в отеле «Меридиан» – здесь предоставлялись номера «Стандарт» и «Люкс» – от 4250 до 8500 рублей.

Помимо гостиничных номеров, в рамках подготовки к кинофестивалю были арендованы две квартиры. Аренда одной из них с мая по конец сентября обошлась в 165 тысяч рублей. Вторая стоила 174 716 рублей – ее арендовали с 5 июня по 30 сентября.

Угощали гостей «Меридианов Тихого» щедро. Организация фуршетов на церемониях открытия и закрытия стоила 1,119 млн рублей. Еще 1,3 млн потратили на питание во время мероприятий в Доме переговоров – здесь на выбор гостей были разнообразные мясные блюда и морепродукты.

Одна из самых зрелищных частей «Меридианов Тихого» – звездная дорожка. Знаменитых гостей горожане могли увидеть на открытии и закрытии кинофестиваля. Организация самих дорожек стоила 380 тысяч рублей. Больше 3,5 млн потратили на торжественные церемонии открытия и закрытия «Меридианов», еще 1,2 млн – на разработку сценариев и оформление сцены.

Показы конкурсных фильмов проходили в кинотеатрах «Океан» и «Уссури». В общей сложности услуги кинотеатров обошлись в 1 млн рублей – 300 тысяч потратили на аренду залов в «Уссури», 700 тысяч – в «Океане».

Творческие встречи с актерами и режиссерами проходили не только во Владивостоке, но и в городах и селах Приморья. «Кинотур» прошел в Уссурийске, Лучегорске, Дальнегорске, Находке, Чугуевке, Шкотово, Покровке и других населенных пунктах края. На его организацию направили ровно 3 млн рублей.

Отдельно была организована фестивальная деревня, где для горожан были доступны круглые столы, лекции, семинары, выставки и показ кино. На установку и оборудование самих павильонов в этом году потратили без малого 1,4 млн, еще почти 150 тысяч заплатили за организацию и проведение развлекательной программы в фестивальной деревне.

Многочисленные контракты заключались на техническую поддержку фестиваля и другие организационные услуги. Потратились на рекламу «Меридианов Тихого», оформление мест проведения фестиваля, сувенирную продукцию, видеотрансляции.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]