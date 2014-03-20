Ранее сообщалось, что Росгидромет в 2020-2021 годах планирует запустить в РФ систему "Метеоаларм", где прогнозы опасных явлений, в том числе информация о содержании радиоактивных элементов в атмосфере, будут сопровождаться пояснениями, насколько это опасно для людей и что следует предпринять. Система "Метеоаларм" в настоящее время развивается в Европе.
Европейскую систему оповещения об опасных явлениях протестируют на жителях Дальнего Востока
Росгидромет в 2019 году запустит в тестовом режиме на Дальнем Востоке систему "Метеоаларм", которая будет прогнозировать опасные явления и предупреждать о них население. Об этом сообщил глава ведомства Максим Яковенко, передают «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.
«Коллеги наши на Дальнем Востоке наиболее готовы к этому [тестированию системы "Метеоаларм"]. <...> Они у нас самые энергичные руководители, на которых все делают ставку. И мы оттуда начинаем <...> в этом году», - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Яковенко отметил, что в настоящее время Росгидромет уже изучил работу системы. «Мы программное обеспечение дорабатываем. Система нам понятна», - уточнил он.
Начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин подтвердил готовность региона к тестированию «Метеоаларм». «У нас к этому очень благоприятные условия - в этом году у нас обновлен супервычислитель мощностью 75 терафлопс, который входит в число 50 самых мощных в России, потому мы готовы», - отметил Паршин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.09.2019 Главный синоптик Дальнего Востока: наводнения в Приморье повторятся в следующем году
-
29.05.2019 Около 6 тысяч участников ожидается в этом году на ВЭФ во Владивостоке
-
04.04.2019 Самый современный на Дальнем Востоке центр мониторинга окружающей среды появится в Приморье
-
03.09.2015 Проверять инвесторов на Дальнем Востоке будут только с согласия Минвостокразвития - Галушка
-
27.12.2014 Реализация закона о ТОРах на Дальнем Востоке начнется в 2015 году - Трутнев
-
20.03.2014 В Приморье за 2-3 года планируют удвоить количество автоматических гидрологических постов, позволяющих прогнозировать паводки
Добавить комментарий