Система тепловых карт поможет быстро обнаружить и устранить коммунальные аварии

Первая на Дальнем Востоке система тепловых карт с фиксацией аварий и видеонаблюдением успешно подготовлена и запущена в работу в КГУП «Примтеплоэнерго». Как сообщили в пресс-служе правительства края, это позволит наиболее быстро обнаружить и устранить аварию на сетях, снизив время отключения потребителей от коммунальных услуг.

Как сообщил начальник управления информационных технологий Примтеплоэнерго Антон Пикалов, более 60 сотрудников предприятия прошли первичное обучение и на днях приступят к занесению всех необходимых данных в систему. По его словам, уже к следующим гидравлическим испытаниям, которые начнутся весной 2021 года, сотрудники всех филиалов занесут в систему тепловых карт около 2 000 километров сетей, трубопроводов и изоляции, уточнят местоположение котельных.

«Нанесение такого объема данных – достаточно трудоемкий процесс, но по итогу мы сможем полноценно отслеживать абсолютно все тепловые сети. Вторым этапом планируем в тестовом режиме подключить диспетчерскую службу», – рассказал Антон Пикалов.

В настоящий момент платформа уже позволяет проводить инвентаризацию сетей и всего оборудования. В следующем году благодаря интеграции с программой 1С будут отражены все нештатные ситуации и ремонты на участках. И поскольку все инциденты будут фиксироваться на каждом участке сети, у каждого участка будет своя характеристика. Это поможет скоординировать работу в специальной аналитической системе «ГИС ТЕК».

Как отметил генеральный директор Примтеплоэнерго Анатолий Попов, благодаря новой системе Примтеплоэнерго будет всегда владеть актуальной информацией.

«Видеть состояние всех тепловых объектов в режиме реального времени очень важно для нашего предприятия. Контроль всех параметров и анализ ситуации позволит прогнозировать и предотвращать сбои, своевременно проводить ремонтные работы до возникновения серьезных аварий, что, конечно же, будет способствовать повышению надежности и качества наших услуг», – считает Анатолий Попов.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]