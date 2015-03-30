«Ростелеком» реализует первый на территории Дальневосточного федерального округа проект с использованием платформы геоданных «РусГИС»

ПАО «Ростелеком» создаст систему визуализации сетей для КГУП «Примтеплоэнерго» в Приморском крае с использованием модулей геоаналитической платформы «РусГИС». Проект станет первым опытом внедрения специализированных сервисов «РусГИС» на территории Дальнего Востока, - сообщает пресс-службу ПАО "Ростелеком".

Цифровая платформа «РусГИС» разработана «Ростелекомом» на основе свободного программного обеспечения и включена в реестр «Российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Платформа «РусГИС» предназначена для решения комплексных задач, связанных со сбором, хранением, обработкой, анализом и визуализацией данных, предоставленных различными источниками, и формированием на их основе аналитических отчетов, карт и приложений.

После реализации проекта КГУП «Примтеплоэнерго» станут доступны тепловые карты отказов оборудования и аварий на участках сетей. При помощи «РусГИС» предприятие сможет фиксировать инциденты отказа оборудования и тепловых сетей, рассчитывать гидравлику и динамику замены тепловых систем. Также в системе будут доступны данные видеонаблюдения на объектах КГУП «Примтеплоэнерго».

«Широкое применение пространственных данных и геоинформационных технологий важно для эффективного управления в условиях цифровой экономики. Платформа “РусГИС” может быть использована для решения широкого спектра инфраструктурных задач. Функционал платформы постоянно расширяется. “Ростелеком” ведёт активную работу по внедрению модулей “РусГИС” на территории Дальневосточного федерального округа. Региональным органам исполнительной власти, органам муниципальной власти, государственным и коммерческим компаниям доступна демо-версия платформы для ознакомления с ее функционалом и преимуществами», — отметил Максим Ситников, директор по интеграционным проектам МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Модули «РусГИС» позволяют создавать современные информационные системы, компоненты которых эффективно обрабатывают разнородную информацию из различных баз данных в привязке к пространственной информации об объектах. Платформа позволяет увидеть на карте информацию о текущем состоянии материальных активов, ключевых показателях реализации проектов и программ развития, показывает отклонения от целевых показателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]