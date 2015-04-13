"Примтеплоэнерго" "нарисует" тепловую карту края для оптимизации работы

КГУП «Примтеплоэнерго» приступило к реализации совместного проекта с ПАО «Ростелеком» по созданию системы визуализации сетей предприятия в Приморском крае, - передают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу энергетиков.

Проект предполагает использование модулей геоаналитической платформы «РусГИС». Об этом сообщил начальник управления информационных технологий Антон Пикалов.

По его словам, после реализации проекта Примтеплоэнерго сможет фиксировать инциденты отказа оборудования и тепловых сетей, фиксировать динамику замены тепловых систем на объектах КГУП «Примтеплоэнерго» с привязкой к карте для дальнейшего анализа, а также вести видеонаблюдение.

«На карту мы планируем нанести все наши объекты, котельные, тепловые и электрические сети, объекты водоснабжения. В итоге получится мощная аналитическая система, в которой наглядно будет представлена ситуация с нашими объектами по краю. Благодаря этому Примтеплоэнерго сможет вести учет инцидентов с привязкой к геокоординатам, прогнозировать аварийность, отслеживать уровень ветхости и изоляции тепловых сетей. При подключении к видеооборудованию возможен оперативный просмотр ситуаций на объектах. Все эти меры повысят оперативный уровень реагирования», - рассказал начальник управления информационных технологий Антон Пикалов.

Он отметил, что Примтеплоэнерго уже несколько лет вынашивало эту идею. Ориентировочно уже весной 2020 года будет проведена синхронизация с системами предприятия.

«Нам предстоит большой объем работ. Нанести на карты 566 котельных и проработать географические точки по имеющимся сетям. Конечно, много информации уже сформировано за годы работы. Сейчас только первичный этап, нам передана лицензия, интегратор настраивает основные параметры», - добавил Антон Пикалов.

После того, как проект визуализации сетей будет реализован, в планах подключить систему Zulu для расчета гидравлических характеристик тепловых сетей и систему SCADА, которая визуализирует оборудование на котельных с возможностью вывода параметров. Планируется, что в новой системе требуемые параметры можно будет посмотреть «по щелчку».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]