Футбол во Владивостоке есть, считают фанаты Владивостокского «Луча». Во время матчей с трибун стадиона «Динамо» они с пристрастием наблюдают за каждым пасом и знают, на что способен каждый из игроков. Однако далеко не многие знают, как проходят тренировки их любимой команды, и с чем сталкиваются футболисты перед выходом на поле. Подробности далее.

Каждый день на этом поле отрабатывает свое мастерство подрастающая смена владивостокского «Луча». Разве что зимой футболисты перебираются под крышу подготовительного центра «Юность». Залог успешных тренировок, считают спортсмены, - комфортные условия. Именно этого и не хватало до недавнего времени владивостокским футболистам. Инициативу проявила группа компаний «Аква-ресурсы» - спонсор «Луча». Начали с раздевалок. Ремонта эти помещения не видели больше 10 лет.

Юрий Болобонкин, директор центра подготовки ФК «Луч»: «Надо отдать должное нашим спонсорам, что ситуация изменилась в лучшую сторону. Потравили грибок, всё сделали. Покрасили, вентиляцию провели, поменяли полностью сантехнику, положили новый кафель, поэтому раздевалка может сегодня принять любые команды».

Андрей Нестеренко, центральный полузащитник: «С душевыми вообще ужас был. Все поломанные были. Сейчас нормальные. Моемся после тренировок, потому что устаем».

На стадионе "Юность" никогда не бывает мало народу, особенно — юных футболистов Владивостока. Их в городе много, а мест, где можно тренироваться — не хватает. "Юность" открыта для всех желающих. А «Аква-ресурсы» создали комфортные условия для занятия спортом.

Сергей Нестеренко, отец юного футболиста Андрея Нестеренко: «Очень большие изменения в плане ремонта, снабжения, экипировки команд. И вообще подход стал лучше намного».

В будущем спонсор продолжит обновление раздевалок и душевых, но останавливаться на этом «Аква-ресурсы» не собираются. В планах масштабный проект - создание Центра развития детско-юношеского футбола.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]