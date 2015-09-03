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В Уссурийске медведь напал на человека (фото, видео)

Фото: vestiprim

В Уссурийске медведь напал на дрессировщицу. Происшествие случилось сегодня в зоосаде, который расположен на территории городского парка, сообщает "Вести:Приморье". По неофициальной информации, пострадала известная зоозащитница и бывшая дрессировщица Вера Блищ (на фото).

Как сообщил "Вестям: Приморье" источник в администрации округа, инцидент произошел при обходе животных смотрительницей мини-зоопарка. Медведь повредил руку женщине и нанес скальпированную рану. 

Напомним, мини-зоопарк в городском парке Уссурийска появился пять лет назад. (см. видео). Сюда поместили животных, которые пострадали в результате сильнейшего паводка в парке "Зеленый остров". Тогда эвакуацией зверинца занимались министерств по чрезвычайным ситуациям. Эвакуация животных происходила при непосредственном участии зооактивистки, бывшей дрессировщице медведей Веры Блищ.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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