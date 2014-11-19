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"Закружилась голова". Власти Уссурийска прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу

"Закружилась голова". Власти Уссурийска прокомментировали нападение медведя на дрессировщицу

Фото: vestiprim

Инцидент произошел во время кормления хищника. Опытный сотрудник зооэкпозиции, дрессировщица Вера Блищ показывала молодому работнику, как правильно убирать клетку и давать пищу медведю. Медведь по кличке «Манюня» согласно требованиям безопасности был помещен в перегонную клетку, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Уссурийского городского округа.  

Сотрудник зооэкспозиции рассказал: «Пока дрессировщица накладывала еду, присела, а потом резко встала и облокотилась на клетку с хищником. Медведю удалось когтями дотянуться до ноги женщины».  Сотрудницу доставили в больницу и прооперировали. Она в сознании, ее жизни ничего не угрожает.  

«Животное не виновато, у меня резко закружилась голова, я сама не поняла, как оказалась около клетки, – сообщила Вера Блищ. – Я больше 25 лет работаю с хищниками, и всякое бывало за это время. Но вины зверя точно в этом нет. Могу точно заявить, что Манюня не агрессивна». 

Причина несчастного случая в зоопарке – несоблюдение техники безопасности, - отметили в администрации УГО.

Напомним, что животные, находящиеся в зооэкспозиции, были спасены во время тайфуна «Гони» в 2015 году. Непосредственное участие в их спасении принимала дрессировщица Вера Блищ. Сейчас в зооэкспозиции содержатся 17 животных, из них 13 медведей.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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