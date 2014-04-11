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Молодые офицеры Приморья отрабатывают навыки пилотирования истребителей

Молодые офицеры Приморья отрабатывают навыки пилотирования истребителей

Фото: пресс-служба ВВО

На аэродроме «Центральная Угловая» в Приморском крае молодые летчики  проводят полёты на высотных истребителях-перехватчиках МиГ-31 на присвоение лётных квалификационных разрядов, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Все пилоты - выпускники военных училищ 2018 года, получившие распределение в истребительный авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Под руководством опытных инструкторов молодые офицеры выполняют полёты на пилотаж, отрабатывают заход на посадку в сложных метеоусловиях, а также демонстрируют знание алгоритма действий при полёте на боевое применение. Командиры оценивают профессиональный уровень подготовки летчиков, уровень знаний и практических навыков.

Всего к квалификационным испытаниям привлечено порядка 10 молодых офицеров.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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