Дальневосточное дерби: "Адмирал" уступил на последних секундах матча
Первое дальневосточное дерби сезона прошло в Хабаровске. Судьба встречи решилась в конце третьего периода, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу КХЛ.
Команды трижды встречались между собой этим летом, «Амур» смог добиться двух побед, причем одной на турнире в Чехии. Команда Александра Гулявцева остается единственной без побед в текущем сезоне КХЛ. Что касается «Адмирала», то «моряки» неплохо начали сезон и располагаются вплотную к кубковой восьмёрке. Место в воротах гостей занял Антон Красоткин, выигравший прошлый матч в Сочи.
Хабаровчане открыли счёт на 8-й минуте матче – Вячеслав Ушенин удачно подправил шайбу в ворота после рикошета. В первой игровой трети команды играли достаточно пассивно в зоне атаке, ситуация изменилась в следующем периоде, когда стало больше удалений. Александр Горшков увеличил преимущество своей команды, добив шайбу после броска Антона Лазарева. «Адмирал» не собирался сдаваться и отыграл две шайбы, эффектной получилась реализация большинства, завершившаяся точным броском Маркуса Юнга.
Судьба встречи решилась на последних секундах. Игроки «Адмирала» допустили два удаления подряд и остались втроём. «Амур» с трудом, но смог воспользоваться двойным большинством – бросок мимо ворот, Игорь Руденков бьет ногой шайбу в штангу, а на отскоке первый Валерий Васильев – 3:2. Хабаровчане одерживают первую победу в сезоне.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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