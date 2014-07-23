Владивосток претендует на статус беговой столицы мира 





Около 4 тысяч спортсменов выйдут на старт четвертого Международного Galaxy Vladivostok Marathon и пробегут по знаменитым мостам столицы Дальнего Востока в субботу, 28 сентября. Почти 20% участников забега – иностранцы, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевой администрации.

По информации организаторов мероприятия, в первом марафоне четыре года назад принимали участие 60 иностранцев, а сейчас уже около 700 человек из 25 стран, включая Россию.

«Большая часть – это представители соседних стран АТР, но есть люди, которые специально приехали на марафон из Австралии, Италии, Румынии, Лаоса, Нигерии, Сингапура и других стран. Это говорит о росте интереса мирового бегового сообщества к мероприятию и к Владивостоку в целом. Мы будем стремиться к тому, чтобы закрепить за нашим городом статус беговой столицы не только России, но и мира», – отметили они.

За четыре года проведения Международного Galaxy Vladivostok Marathon общее число участников увеличилось более чем в два раза: с 1,7 тысячи человек в 2016 году до почти 4 тысяч в 2019-м. Этот марафон стал самым массовым беговым событием Дальнего Востока и включен в календарь физкультурных и спортивных мероприятий и календарь событийного туризма Приморского края.

«Мы — один из городов Дальнего Востока, который рискнул и взял на себя ответственность за организацию марафона на своей территории. Это большое и сложное событие, но оно уникальное. Марафон необходим Владивостоку, так как объединяет вокруг себя спортивное сообщество, дает возможность жителям и гостям увидеть наш город по-новому, под углом зрения бегущего человека. Именно маршрут по мостам делает марафон привлекательным как для местных жителей, так и для гостей», – отметила начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Традиционно участники выбирают подходящую для себя дистанцию: 5 километров, 21,1 километра и 42,2 километра, также есть дистанции для детей и паралимпийцев – 1 километр. Новшеством этого года станет дистанция 10 километров.

«Появилось большое количество участников, которые за три года уже “выросли” из дистанции в 5 километров, но пока не готовы к полумарафону. Именно они активно просили ввести дистанцию 10 километров. И мы надеемся, что она станет для них трамплином для достижения новых личных рекордов и позволит в будущем увеличить дистанцию», – рассказала директор Galaxy Vladivostok Marathon Ольга Гаева.

На финише каждому участнику Galaxy Vladivostok Marathon вручат медали, а победили разделят приз в 1 миллион рублей. Тех, кто придет поддержать бегунов на центральную площадь, ждет шоу-программа: интерактивные фотозоны от партнеров мероприятия, аквагрим, фудкорт, анимация, конкурсы с призами, выступления творческих коллективов и музыкальной группы Finch Day.

«Развлекательная программа начнется с 9.00, будет много конкурсов, в которых можно будет выиграть ценные призы от наших партнеров. Для самых маленьких жителей Владивостока мы проведем бего-велосоревнования, а также мастер-классы. Скучно никому не будет, мы стремимся, чтобы марафон стал праздником спорта для всех желающих», – сообщила продюсер Galaxy Vladivostok Marathon Александрина Кучина.

Организаторы также отметили, что для того, чтобы сократить периоды частичного ограничения движения автотранспорта по маршруту марафона, будет организовано веерное открытие трассы: по мере завершения дистанции последним бегуном участки дороги будут открываться для движения автомобилей. Кроме того, бесплатно доставлять пассажиров из центра Владивостока на острова Русский и обратно будет паром. Подробно ознакомиться со схемой перекрытий можно здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]