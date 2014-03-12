Новый арт-объект открыли во Владивостоке

26 сентября на набережной Спортивной гавани состоялось торжественное открытие арт-объекта «Беговой нулевой километр». Сотни горожан пришли, чтобы потренироваться на «Зарядке чемпионов», первыми сделать селфи на фоне новой городской достопримечательности и отправиться на пробежку.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, идея установить во Владивостоке спортивный арт-объект принадлежит беговому клубу RunDnsRun, а над ее воплощением в жизнь несколько месяцев трудились мастера арт-сообщества «33+1» во главе с Павлом Шугуровым. Инициативу поддержало управление физической культуры и спорта администрации Владивостока, а место установки было согласовано на заседании Совета по культуре и искусству при главе города.

«Беговой нулевой километр» установили напротив спорткомплекса «Олимпиец», откуда берет свое начало «Тропа здоровья». Он выполняет функцию фонаря уличного освещения, а его основание оформлено больше чем тысячью медалей марафонов Galaxy Vladivostok Marathon и Vladivostok Ice Run, которые проходили во Владивостоке последние пять лет. Их общий вес превышает 100 килограммов.

Поклонники бега отметили открытие «Бегового нулевого километра» забегом. От арт-объекта стартовали сотни горожан, выбрав себе дистанцию по силам: 1 км, 5 км или 10 км. Небольшая группа опытных бегунов решили преодолеть полумарафонскую дистанцию – 21 км. Многие из них – участники бесплатного онлайн-забега GALAXY RUN CHALLENGE, организованного в поддержку Galaxy Vladivostok Marathon, который перенесен на 2021 год из-за пандемии COVID-19.

В будущем беговой клуб RunDnsRun планирует установить аналогичные арт-объекты в других популярных у бегунов местах во Владивостоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]