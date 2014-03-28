В Находке мотоциклист погиб под колесами грузовика





Водитель мотоцикла столкнулся с грузовиком, двигавшимся в попутном направлении, — сообщают «Вести: Приморье» по информации ГИБДД.

По предварительной информации, 41-летний водитель мотоцикла «Кавасаки», передвигаясь по Находкинскому проспекту в сторону улицы Верхне-Морская, не выбрал безопасную скорость движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Хино» под управлением 34-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении.

В результате удара водитель мотоцикла получил травмы, не совместимые с жизнью. Водитель Хино не пострадал.

Назначено проведение ряда исследований. По факту автоаварии со смертельным исходом сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствие с российским законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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