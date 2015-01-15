Программу "Маугли" тестируют на детях Владивостока

В детских садах Владивостока и Благовещенска завершается первый этап внедрения спортивно-оздоровительной программы «Маугли», в результате которой дети осваивают упражнения, входящие в программы начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу АРЧК.

«Структура программы предусматривает три этапа, на каждом проводится тестирование воспитанников. В начале года – для понимания фактического уровня подготовленности, через 2-3 месяца – промежуточная аттестация для оценки динамики. Обычно она весьма заметна. Завершающим этапом становится спартакиада, где все участники в атмосфере большого спортивного праздника демонстрируют родителям свои умения», – рассказывает директор подразделения Спортивно-гимнастического клуба «СпортИнтерЦентр» в г. Владивостоке Евгений Савин.

Как сообщает пресс-служба Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, в каждом учебном году занятия продолжаются 10 месяцев. За это время воспитанники в игровой форме осваивают ряд комплексов упражнений, которые входят в программы начальной подготовки детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва.

По опыту других городов, где «Маугли» работает уже давно, к спартакиаде, в которую включаются те же упражнения, что и во входное тестирование, дети приходят с впечатляющими результатами. На Дальнем Востоке занятия только начались, но интерес к ним уже заметен.

По словам Евгения Савина, малыши быстро проникаются симпатией к физкультуре по этой методике. «Уже сегодня мы наблюдаем и первую реакцию родителей: они видят положительное влияние программы на своих детей», – отметил он.

С малышами занимаются инструкторы, отобранные из претендентов с образованием в области физкультуры и спорта, а также опытом работы с детьми.

«Во Владивостоке работают 23 инструктора. Они в обязательном порядке еженедельно посещают нашу “Школу тренеров”. Мы подбирали внимательных, заботливых и ответственных специалистов: в “Маугли” – главное любовь к детям», – говорит Евгений Савин.

«Программа “Маугли“ – это инвестиции в будущее наших детей. Важно, чтобы дети получили «прививку спортом» с самого детства. Для Агентства – это первый проект такого рода, направленный на то, чтобы люди видели новые возможности для себя и своих детей в своем родном городе, раскрытие потенциала и оздоровление детей. По моему мнению, таких проектов должно быть больше, они необходимы во всех регионах Дальнего Востока», – сказал генеральный директор АНО «АРЧК ДВ» Сергей Ховрат.

Программа запущена в экспериментальном режиме. Сейчас по ней занимаются 3000 малышей в 24 муниципальных детских садах Владивостока и 7 дошкольных учреждениях Благовещенска. Программа способствует формированию ценностей здорового образа жизни, охране и укреплению физического, психического и эмоционального благополучия воспитанников, а также повышает компетентность родителей в вопросах укрепления здоровья детей.

Проект стартовал в начале учебного года в столицах Приморья и Приамурья. В октябре он будет запущен на Сахалине. Как ранее заявлял Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, если программа хорошо зарекомендует себя, то будет рассмотрен вариант распространения её на весь Дальневосточный федеральный округ.

Программу курирует Минвостокразвития РФ, за ее реализацию отвечает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]