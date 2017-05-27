«Благодаря» паводку Приморью не урежут бюджет на ремонт мостов





Вице-премьер Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих обрушились с резкой критикой на региональные власти, срывающие планы по ремонту дорог на федеральные деньги, в числе которых и Приморье, — информирует «Коммерсант», передают «Вести: Приморье».

Провинившиеся чиновники пытались объяснить отставание от графика тайфунами, затяжными дождями и другими непреодолимыми обстоятельствами. Господин Акимов в ответ заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план. В результате подобных решений пострадает не только руководство субъектов, но и местные автомобилисты, которым по много лет приходится ждать ремонта, отмечают эксперты.

Ситуация с исполнением нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД) обсуждалась на совещании в правительстве. Нацпроект, рассчитанный до 2024 года, предполагает финансирование в размере 4,7 трлн руб., 4,4 трлн из них идут на ремонт дорог. Согласно поставленной задаче уже через пять лет должна быть отремонтирована половина всей региональной дорожной сети. В этом году из федерального бюджета субъекты получили 106 млрд руб.: с Минтрансом был согласован перечень объектов (их более 6,8 тыс.), график проведения конкурсов, начала и окончания работ.

Только в четырех субъектах работы полностью завершены, в 16 завершены на 90%, следует из данных Минтранса России.

Забайкальский край, Крым, Ненецкий автономный округ, Тува, Чечня, Приморье, ЕАО и Сахалинская область выполнили менее 30% ремонтных работ, рассказал первый заместитель главы Минтранса России Иннокентий Алафинов. Севастополь, Челябинск, Камчатка, Хабаровский, Астраханский края и Калининградская область не дошли до 50%.

«Если в ряде регионов можно объяснить снижение темпов паводком, то по другим есть большие вопросы»,— заявил господин Алафинов. Он напомнил, что еще 5 млрд руб. регионы получили в этом году на ремонт 17 аварийных мостов и других объектов, но контракты с подрядчиками заключены только по 12.

Губернатор Приморского края (выполнено чуть более 30% ремонта) Олег Кожемяко рассказал, что в мае-июне работы не велись из-за «отсутствия проектно-сметной документации», а с середины июля начались затяжные дожди.

«За полтора месяца у нас было всего 6 погожих дней, поэтому фактически работы начались только после 6 сентября»,— заявил он. Подрядчики работают по ночам, объяснил губернатор, и до конца октября все работы закончат.

«Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги,— заявил вице-премьер Максим Акимов.— Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта».

Акимов напомнил чиновникам, что из регионов поступают заявки на включение в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (еще один нацпроект на 6,3 трлн руб.), но их даже рассматривать не будут до выполнения обязательств по БКАД.

Максим Акимов также поручил запретить доступ к дополнительным деньгам нацпроекта БКАД субъектов, выполнивших ремонтные работы менее чем на 50% (за исключением дальневосточных регионов, пострадавших от паводка). Позже, предупредил господин Акимов, «отсечка» поднимется до 80%.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]