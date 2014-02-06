Юрий Трутнев поручил разобраться с пробками на дорогах Владивостока

Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил местным властям принять меры по устранению пробок на дорогах Владивостока, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс-Дальний Восток".

"Вот мы сейчас по Владивостоку ехали, сказать, что едешь легко и непринужденно, я бы обманулся. Пробки присутствуют. Я прошу продолжить эту работу, проанализировать, где пробки, что надо сделать для того, чтобы их не было. Мы вам деньги выделяем, надо Владивосток делать удобным для жизни", - сказал Трутнев в среду во время объезда объектов города с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и мэром Владивостока Олегом Гуменюком.

Как сообщалось, Владивостоку на реконструкцию и ремонт дорог по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2019 году было выделено 1,8 млрд руб. в городе по нацпроекту отремонтирован 81 километр дорог.

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.

По информации городских властей, в 2020 году во Владивостоке в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют дороги в крупных микрорайонах, в которых проживают от 3 до 5 тысяч человек. На выбранных участках заменят асфальтовое покрытие, отремонтируют освещение, подпорные стены. Все конкурсные процедуры планируется завершит до конца февраля. В этом году власти ужесточили требования к подрядчикам по ремонту дорог, за неисполнение подрядчиков ждут расторжения контрактов, штрафы, внесение в список недобросовестных.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]