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Во Владивостоке на маяке Басаргина освятили поклонный крест (фото)

Во Владивостоке на маяке Басаргина освятили поклонный крест (фото)

Фото: Пресс-служба ВВО

Во Владивостоке на полуострове Басаргина, где расположен одноименный маяк района гидрографической службы Тихоокеанского флота, освятили установленный там поклонный крест, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

Восьмиметровый деревянный крест был изготовлен по инициативе и при активной поддержке командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца на ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» и установлен на побережье вблизи маяка, который является одним из символов города Владивостока. Специалисты ТОФ также обеспечили ночную подсветку поклонного креста.

В праздник Воздвижения честного и животворящего Креста Господня, который отмечается 27 сентября, поклонный крест освятил митрополит Вениамин.

В церемонии принимали участие заместитель командующего Тихоокеанским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Анатолий Зелинский, командование гидрографической службы флота.

Маяк Басаргина установлен на одноименном полуострове в 1937 году. Первая башня маяка имела деревянную башню с простой конструкцией. Спустя 20 лет маяк Басаргина был переоборудован в каменную восьмигранную башню высотой 8 метров и окрашен горизонтальными красными и белыми полосами. В настоящее время маяк Басаргина светит зеленым светом, дальность видимости которого составляет десять морских миль.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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