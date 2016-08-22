Раскольников из Лесозаводска отправится в тюрьму на 13 лет

Убийца-рецидивист не согласился сидеть 13 лет в тюрьме. Апелляцию обжаловать не удалось, поэтому за второе убийство жителю Лесозаводска придется отбыть весь положенный срок, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру края.

В июне 2019 года Лесозаводским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя, который осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как установлено в судебном заседании, преступление совершено в мае 2017 года в деревянном строении (бывшей сторожке) лицом, ранее судимым за аналогичное преступление.

В ходе конфликта, возникшего в процессе употребления алкогольных напитков, фигурант нанес мужчине в область головы два удара лезвием топора, причинив рубленные раны, повлекшие смерть потерпевшего.

Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступления, суд назначил ему за содеянное наказание в виде 13 лет лишения свободы. С учетом наличия в его действиях особо опасного рецидива преступлений местом отбывания наказания определена исправительная колония особого режима.

Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке.

Судебная коллегия Приморского краевого суда, принимая во внимание позицию участвующего прокурора, оставила приговор без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Приговор считается вступившим в законную силу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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