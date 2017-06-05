Хакерам из Находки перешла дорогу ФСБ

Сами взломали, сами предложили починить. Три хакера из Находки получили срок за свои действия, — сообщили «Вестям: Приморье» в пресс-службе краевой прокуратуры.

Первомайский районный суд г. Владивостока вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх жителей г. Находки. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ, в том числе с использованием иных вредоносных компьютерных программ, если он повлек причинение вреда критической информационной структуре Российской Федерации, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как установлено в судебном заседании, преступные деяния совершены в марте 2019 года.

Фигуранты, действуя группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, используя вредоносную компьютерную программу, осуществили неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации одного из акционерных обществ.

В результате преступных деяний была модифицирована и блокирована компьютерная информация. После чего злоумышленники предложили за вознаграждение восстановить поврежденные ресурсы.

Действия хакеров были пресечены сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю.

В судебном заседании подсудимые свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись.

Признав подсудимых виновными в совершении указанного преступления, в зависимости от роли каждого в содеянном суд назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной инфраструктуре РФ сроком на 2 года каждому. В соответствии со ст. 73 УК РФ наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком на 2 года.

Ущерб в размере, превышающем 650 тыс. рублей, причиненный преступными действиями, фигурантами погашен в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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