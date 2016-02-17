40 лет на троих: в Приморье осуждены изготовители наркотиков





Во Владивостоке вынесен приговор по делу о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления и незаконном обороте наркотиков, — сообщили «Вестям: Приморье» в краевой прокуратуре.

Приморским краевым судом вынесен приговор в отношении трех жителей Приморского края, которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления путем обещаний), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничество незаконному производству наркотических средств, совершенному группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Как установлено в судебном заседании, преступления совершены в период с июня по июль 2019 года в г. Большой камень Приморского края.

Один из фигурантов, 1988 г.р., являясь потребителем наркотических средств, привлек за вознаграждение для помощи в производстве наркотического средства двух своих знакомых, также являющихся потребителями наркотиков, одному из которых на тот момент было 17 лет.

Распределив между собой роли, один из них оказывал содействие в организации доставки компонентов, необходимых для изготовления наркотического средства из г. Владивостока на территорию Шкотовского района, а организатор и несовершеннолетний занимались производством наркотического средства. В результате их совместных преступных действий была изготовлена смесь, содержащая наркотическое средство, оборот которого на территории РФ запрещен, общей массой не менее 3 кг, что является особо крупным размером.

Довести до конца свой преступный план сбыть наркотическое средство они фигуранты не смогли по независящим от них обстоятельствам, поскольку в июле 2019 были задержаны сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю, наркотик изъят из незаконного оборота.

Суд согласился с квалификацией, предложенной стороной обвинения, в зависимости от роли каждого подсудимым окончательно назначил наказание в виде лишения свободы организатору и его пособнику по 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого и особого режима соответственно. Самый молодой участник будет отбывать наказание в виде 6 лишения свободы в колонии общего режима.

Государственное обвинение по уголовному делу поддержано сотрудником уголовно-судебного управления прокуратуры Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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