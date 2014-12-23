Трое приморцев пойдут под суд за изготовление 3 кг синтетических наркотиков





Завершено расследование уголовного дела в отношении трех приморцев, обвиняемых в незаконном производстве наркотических средств, — передают «Вести: Приморье» по информации СК.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 5 ст. 33, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (пособничество, то есть содействие к совершению преступления — незаконному производству наркотических средств).

По версии следствия, летом 2019 года 31-летний житель города Большой Камень решил организовать с привлечением иных лиц изготовление одного из наркотических средств. Для реализации задуманного он вовлек в совершение преступления 17-летнего местного жителя, а также 40-летнего знакомого, отбывающего наказание в местах лишения, обещав ему денежное вознаграждение в размере 400 тысяч рублей.

Соучастники подыскали необходимые компоненты, и организатор незаконно изготовил из этих компонентов смесь, содержащую наркотическое средство, общей массой не менее 3007,55 грамма. Данное вещество обвиняемые должны были передать иным лицам, однако, были задержаны сотрудниками федеральной службы безопасности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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