Трутнев раскритиковал оставшийся в 90-х облик Владивостока
Вице-премьер, полпред президента Юрий Трутнев раскритиковал внешний облик Владивостока, подчеркнув, что столица Дальневосточного федерального округа не должна выглядеть как в начале девяностых годов."Город с точки зрения всех киосков, разноцветных вывесок, табличек, названий - он находится в 90-х, причем в начале 90-х, это невозможно (для столицы ДФО)", - заявил Трутнев журналистам.
"Мы договорились о том, что необходимо взять опыт Москвы. Никого обижать не надо, надо дать людям возможность привести все в порядок: дать время, выделить необходимые земельные участки. Но город должен по-другому выглядеть", - добавил он.
Сам не зная того, Юрий Трутнев поддержал скандально известного дизайнера Артемия Лебедева
Напомним, что ранее "потемневшего" Тимати сняли со стены во Владивостоке после насмешки Артемия Лебедева.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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