Нарушитель-рецидивист устроил "эффектное" ДТП во Владивостоке (фото)
5 октября около 22.30 во Владивостоке на о. Русский водитель автомашины Тойота Марк 2, 1998 года рождения, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении кампуса ДВФУ, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Тойота Чайзер, под управлением 27-летнего водителя.
После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и перевернулись. В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.
Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД г.Владивосток, водитель "Тойота Марк 2" только в текущем, 2019 году, пять раз привлекался за превышение установленной скорости движения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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