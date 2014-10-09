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Нарушитель-рецидивист устроил "эффектное" ДТП во Владивостоке (фото)

Нарушитель-рецидивист устроил "эффектное" ДТП во Владивостоке (фото)

Фото: 25.мвд.рф

5 октября около 22.30 во Владивостоке на о. Русский водитель автомашины Тойота Марк 2, 1998 года рождения, двигаясь по Университетскому проспекту в направлении кампуса ДВФУ, нарушив правила расположения транспортного средства на проезжей части, совершил боковое столкновение с двигавшимся в попутном направлении автомобилем Тойота Чайзер, под управлением 27-летнего водителя.

После столкновения обе автомашины съехали с проезжей части и перевернулись. В ДТП никто не пострадал, автомашины получили механические повреждения.

Как сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД г.Владивосток, водитель "Тойота Марк 2" только в текущем, 2019 году, пять раз привлекался за превышение установленной скорости движения.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Как должен быть наказан водитель "Тойота Марк 2":

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