В "Сбербанка" рассказали, кому из клиентов перевыпустят карты банка (видео)

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24", сообщают "Вести:Приморье"

В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. В субботу в банке заявили, что сотрудник кредитной организации дал признательные показания в связи с утечкой и в настоящее время представители правоохранительных органов ведут с ним процессуальные действия.

"Уже 2 октября вечером, когда появилась информация, понимали, что есть утечка из наших систем. Наши службы, которые занимаются кибербезопасностью, они делятся на две части: это наша внутренняя служба, которая занимается обеспечением безопасности контура банка, и вторая — наше дочернее предприятие Bi.Zone, которое занимается функцией разведки в интернете и так называемого белого хакинга", — пояснил Греф.

По его словам, сначала банк нашел объявление с личными данными сотрудников. Затем сотрудник службы безопасности связался со злоумышленником.

"Он не подозревал о том, что это наш сотрудник, но мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка и утечка, которая произошла, — это утечка внутренняя. После чего мы начали активно прорабатывать все возможные сценарии этой утечки. Был определен круг — сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — заключил глава крупнейшего российского банка.

Как заверил глава финансовой организации Герман Греф, украденная информация не публиковалась в открытом доступе.

«Данные находятся у нас и ещё в трёх источниках, которые мы контролируем. Но все эти карты были перевыпущены, поэтому клиентам тоже волноваться нечего», — сказал Греф.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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