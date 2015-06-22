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Что будет с рублем до конца года, рассказал Греф

Что будет с рублем до конца года, рассказал Греф

Источник фото: pixabay.com

До конца года рубль укрепится, считает глава Сбербанка Герман Греф. Сейчас российская валюта недооценена, уточнил банкир в своем интервью, сообщают «Вести:Приморье».

«Фундаментально курс сегодня сильно недооценен, и если геополитические факторы стабилизируются, то я думаю, рубль до конца года укрепится», — приводит слова Грефа агентство Nation news. Еще одним условием для укрепления российской валюты глава Сбербанка назвал стабилизацию ситуации с COVID-19.

Кроме того, на позицию рубля влияют приток валют и валютный баланс. Он напрямую зависит от цены товаров, которые мы продаем другим странам. В первую очередь от нефти, объяснил Греф. Это фундаментальные экономические причины, уточнил глава ведомства, отмечает ura.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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