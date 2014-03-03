Глава Сбербанка рассказал о курсе рубля до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС рассказал о возможном курсе рубля к концу 2020 года, сообщают «Вести:Приморье».

"Наша национальная валюта тесно связана с ценой на нефть, а ее тяжело спрогнозировать. Я доверяю одному из старых и опытных аналитиков Генри Гроубу. Он называет на конец года $60-62 за баррель. Значит, рубль будет в пределах плюс-минус 60-ти к доллару", - отметил Греф.

Он подчеркнул, что пока тенденции таковы, но "никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, возможно, рубль станет колебаться".

При этом российская экономика, по оценкам банкира, проходит нынешний вызванный коронавирусом нового типа кризис лучше прогнозов. "Сейчас сказал бы так: при плавающем курсе рубль является естественным демпфером макроэкономической ситуации. В 2014 году приняли очень правильное действие, когда отпустили рубль и перешли к таргетированию инфляции, перестав таргетировать курс. Конечно, экономика сегодня значительно более флексибильная к таким шокам, с которым мы встретились. И она переживает коронавирус гораздо лучше, чем я, допустим, ожидал", - заявил глава Сбербанка.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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