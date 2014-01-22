Первая «умная» диспетчерская появилась в Приморье
Проект «Umnogor» по созданию аварийно-диспетчерской службы внедряют в приморском Фокино, - сообщает "Вести: Приморье". Как отметили в администрации края, именно в этом городе заключена первая в крае концессия на модернизацию жилищно-коммунальной инфраструктуры.
Суть проекта заключается в том, что специальное оборудование отслеживает параметры поставляемых коммунальных услуг в 100 многоквартирных домов и передает информацию в единый центр, а на основе этих данных начисляется оплата за коммунальные платежи.
«Система “видит” все – какой температуры поступает вода, под каким давлением, если эти параметры не соответствуют нормативу, то они будут отражены квитанциях, которые получат жители», – пояснила врио вице-губернатора Елена Пархоменко, добавив, что в ближайшее время дома дооснастят специальными приборами, позволяющими считывать необходимую информацию с теплоносителя.
За всем этим следит диспетчерский центр, в который также поступают все заявки от жителей. Каждое обращение автоматически направляется исполнителю, а при необходимости дублируется и в органы власти, в частности, в госжилинспекцию.
По словам врио вице-губернатора Приморья Елены Пархоменко, уже в следующем году концессионер приступит к масштабной замене теплотрасс города Фокино, строительству газовых котельных. Наравне с этим требуется и перестройка внутридомовых систем, грамотное выстраивание управления домами, потому что если не будет порядка в этом сегменте, то те преобразования, которые запланированы в муниципалитете, слабо отразятся на жителях и эффекта они могут и не увидеть.
После апробации в Фокино, проект может быть успешно распространен и на другие города Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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