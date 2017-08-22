Суд в Приморье отпустил из СИЗО двух последователей "Свидетелей Иеговы"
Приморский краевой суд смягчил меру пресечения двум представителям запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы", которые уже провели под стражей более полугода.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", краевой суд, рассмотрев апелляционные жалобы на постановление Пожарского районного суда, изменил 55-летнему и 64-летнему фигурантам меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест.
Оба фигуранта были задержаны и арестованы в марте этого года. В их отношении расследуется уголовное дело по ст. 282.2 УК РФ (организации деятельности экстремистской организации). Они, по данным следствия, вербовали новых членов, участвовали в собраниях.
Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия ВС РФ 17 июля 2017 года признала это решение законным.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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