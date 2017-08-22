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Экстремистская организация ликвидирована в Спасске-Дальнем

Экстремистская организация ликвидирована в Спасске-Дальнем

Фото: news-r.ru


Члены религиозной организации, приравненной к экстремистской, — Свидетели Иеговы — привлечены к уголовной ответственности, — сообщают «Вести: Приморье» по данным СК ПК.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю закончено расследование уголовного дела в отношении 4 граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также склонение, вербовка или иное вовлечение лица в её деятельность).

Как установлено в ходе следствия, указанные граждане являлись активными членами ячейки местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Спасска-Дальнего. Указанное объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Обвиняемые проводили собрания, распространяли религиозную литературу, а также вербовали новых членов религиозного объединения. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, проведены судебные экспертизы.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу и ПУ УФСБ России по Приморскому краю.

Следствием собрано достаточно доказательств вины членов экстремистской организации, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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