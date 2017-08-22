Экстремистская организация ликвидирована в Спасске-Дальнем
Члены религиозной организации, приравненной к экстремистской, — Свидетели Иеговы — привлечены к уголовной ответственности, — сообщают «Вести: Приморье» по данным СК ПК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю закончено расследование уголовного дела в отношении 4 граждан, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, а также склонение, вербовка или иное вовлечение лица в её деятельность).
Как установлено в ходе следствия, указанные граждане являлись активными членами ячейки местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Спасска-Дальнего. Указанное объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.
Обвиняемые проводили собрания, распространяли религиозную литературу, а также вербовали новых членов религиозного объединения. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, проведены судебные экспертизы.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу и ПУ УФСБ России по Приморскому краю.
Следствием собрано достаточно доказательств вины членов экстремистской организации, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Ранее по теме
-
25.06.2019 В Уссурийске задержан вербовщик экстремистской организации "Свидетели Иеговы"
-
14.06.2019 Жителя Владивостока будут судить за создание ячейки «Свидетелей Иеговы»
-
23.04.2019 В Партизанске суд посадил свидетелей Иеговы
-
26.03.2019 В Приморье выявлена экстремистская организация
-
13.11.2018 Житель Приморья организовал религиозную секту в Спасске-Дальнем
-
22.08.2017 Деятельность «Свидетелей Иеговы» во Владивостоке официально запрещена
Добавить комментарий