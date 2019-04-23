"Последователи" из Партизанска получили уголовный срок

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Партизанска, которые обвиняются в организации деятельности экстремистской организации, сообщает "Вести: Приморье".

44-летняя женщина и 22-летний мужчина с 2017 года по 2019 год осуществляли деятельность религиозного объединения - структура Религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России». В России это объединение запрещено и ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, а уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по ПК.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru