В Приморье арестовали членов экстремистской организации
Следствием закончено расследование уголовного дела в отношении 4 граждан, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, а также склонении, вербовке или ином вовлечение лица в ее деятельность, сообщает "Вести: Приморье".
Как установлено в ходе следствия, указанные граждане являлись активными членами ячейки местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Спасска-Дальнего. Указанное объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности, отметили в пресс-службе Следственного Управление СК РФ по ПК.
Обвиняемые проводили собрания, распространяли религиозную литературу, а также вербовали новых членов религиозного объединения. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, проведены судебные экспертизы.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу и ПУ УФСБ России по Приморскому краю.
Следствием собрано достаточно доказательств вины членов экстремистской организации, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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