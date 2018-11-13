В Приморье арестовали членов экстремистской организации

Следствием закончено расследование уголовного дела в отношении 4 граждан, обвиняемых в организации деятельности экстремистской организации, а также склонении, вербовке или ином вовлечение лица в ее деятельность, сообщает "Вести: Приморье".

Как установлено в ходе следствия, указанные граждане являлись активными членами ячейки местной религиозной организации Свидетелей Иеговы г. Спасска-Дальнего. Указанное объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности, отметили в пресс-службе Следственного Управление СК РФ по ПК.

Обвиняемые проводили собрания, распространяли религиозную литературу, а также вербовали новых членов религиозного объединения. В рамках расследования уголовного дела проведены обыски, изъята экстремистская литература, проведены судебные экспертизы.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Восточному военному округу и ПУ УФСБ России по Приморскому краю.

Следствием собрано достаточно доказательств вины членов экстремистской организации, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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