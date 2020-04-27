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73-летняя пенсионерка обвиняется в экстремистской деятельности в Приморье

73-летняя пенсионерка обвиняется в экстремистской деятельности в Приморье

Источник фото: Калуга 24

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с ноября 2017 года по июля 2018 года обвиняемая участвовала в поселке Раздольное Надеждинского района в деятельности запрещенной организации (ячейки). Объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Комментарии: 5

  1. уссурийское морское пароходство от 27.04.2020 18:30
    Первое апреля вообще то было почти месяц назад! Что курят в СК?
  2. Сергей от 27.04.2020 17:56
    Она же ровесница Троцкого! На кичу!
  3. Иванов Сергей Парфирьевич от 27.04.2020 17:54
    Я знаю эту бабушку, это Надежда Константиновна Крупская, они вместе с мужем Крупским свергали временное правительство, а сейчас видимо замахнулись на постоянное. такое прощать нельзя, на Коляму на 25 лет по ст. 58.
  4. Kre0Gen от 27.04.2020 17:24
    А как же подготовка госпереворота? Ей это сойдет с рук?
  5. запрещенныйвроссийскойфедерации от 27.04.2020 17:02
    единоросска, что ли?

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