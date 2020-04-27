73-летняя пенсионерка обвиняется в экстремистской деятельности в Приморье

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 73-летней женщины. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности экстремистской организации).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, в период времени с ноября 2017 года по июля 2018 года обвиняемая участвовала в поселке Раздольное Надеждинского района в деятельности запрещенной организации (ячейки). Объединение в соответствии с решением Верховного Суда Российской Федерации ликвидировано в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru