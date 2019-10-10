Во Владивостоке городские фонтаны уходят на зимовку

Сотрудники Владивостокского предприятия электрических сетей в этом году накрывают фонтаны по новой технологии. Для этого они используют профнастил, который сбережёт фонтаны до следующего сезона. Работы по консервации уже начались на улице Адмирала Фокина и Спортивной набережной. Все городские фонтаны будут готовы к зиме до 25 октября.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации города, традиционно сезон фонтанов завершается во Владивостоке 1 октября. После этого начинаются работы по их консервации. Чаши фонтанов очищают, оборудование – насосы, форсунки, прожекторы – демонтируют и отправляют на профилактический ремонт и хранение, подземные и скрытые коммуникации заполняют специальной незамерзающей жидкостью. После этого фонтаны накрывают. Причём в этом году на владивостокском Арбате вместо коробов на всех пяти объектах каскада появятся крышки из профнастила, вырезанные по форме чаш.

«Признаться, предыдущий способ консервации многих не устраивал, много было нареканий и от горожан – короба были надёжны, но выглядели не слишком эстетично. В этом году мы решили попробовать новый способ, ведь надо стремиться к лучшему. Теперь мы оборудуем жесткий силовой каркас из дерева внутри фонтана, укрепляем его, распираем, чтобы не было никакого движения, а поверх обшиваем профнастилом. По жесткости и степени надёжности он ничуть не уступает тому, что было раньше. Надеемся, жители и гости города оценят новое решение, а облицовка фонтана сохранится до следующего сезона», – рассказал начальник службы водного комплекса ВПЭС Евгений Демченко.

Тем временем главный светомузыкальный фонтан на набережной Спортивной гавани будет накрыт по примеру прошлого года – его полностью обошьют металлопрофилем и накроют декоративным баннером. Это сохранит мозаику, которая в этом году была полностью отреставрирована, и позволит установить на фонтане новогодние световые декорации.

Сейчас работы ведутся в центре города, затем рабочие займутся подготовкой к зиме плавающего фонтана и водопадом с шестью каскадами на Университетской набережной. Там также проведут промывку оборудования, демонтаж осветительных и других приборов и вывезут на хранение плавающую конструкцию. Все работы будут окончены к 25 октября.

Открытие фонтанов планируется к майским праздникам. Для этого уже с апреля будущего года специалисты начнут проводить все необходимые работы по их расконсервации.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]