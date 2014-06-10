"Как пришло, так и ушло": со счетов военной пенсионерки списали 1,5 млн.рублей

С жительницы Пограничного района Приморского края взыскано более полутора миллионов рублей неосновательного обогащения, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт краевого управления ФССП. У бывшей военослужащей обнаружился "тайный" банковский счет с весьма приличной суммой.

В отдел судебных приставов по Пограничному району Приморского края поступил исполнительный документ о взыскании с местной жительницы более полутора миллионов рублей неосновательного обогащения в пользу Дальневосточного территориального управления имущественных отношений Минобороны России.

К добровольному погашению задолженности женщина не приступала, а также постоянно меняла свое место жительства и не уведомляла об этом работников Службы. Проверка имущественного положения показала, что взыскать денежные средства с должницы представлялось возможным только за счет источника доходов – ее военной пенсии.

Однако, при получении ответа из кредитной организации, установлен новый открытый счет неплательщицы, на который обращено взыскание. Денежных средств на счете оказалось достаточно для погашения долга и исполнительского сбора в размере 105 тысяч рублей, взысканного за неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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