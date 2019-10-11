«Непослушные котята» - премьера для самых маленьких в Приморском театре молодежи. Видеорепортаж Марьяны Яцкевич
Во Владивостоке разыгрались «Непослушные котята». Новый спектакль-мюзикл для школьников и их родителей представили в Театре молодежи. Это сказка-урок: в игровой форме детям рассказали, какие опасности их ждут во взрослой жизни, и почему нужно беречь свою маму.
Актеры Театра молодежи так вжились в роли непослушных котят, что, кажется, вовсе забыли свой родной человеческий язык. Образ детей-непосед им хорошо понятен - молодым лицедеям есть, где разгуляться.
Олеся Белоконь, Сергей Рюмкин, артисты Приморского драматического театра молодёжи: «Мы можем побеситься, поиграть, поругаться, побить друг друга, покидаться подушками в нашу маму-кошку!»
Эта история про двух котят-непосед, которые довели свою маму до болезни. Они ищут помощи у разных животных, по дороге сталкиваясь с первыми проблемами и, конечно, становятся взрослее.
Для Сергея Руденка, режиссера, чьи спектакли всегда о сложных социальных проблемах, «Непослушные котята» - постановка юбилейная в творческой биографии, тридцатая.
Сергей Руденок, режиссер Приморского драматического театра молодёжи: «Для ребенка наиглавнейший человек в его жизни, самый важный человек - это мама. Также не менее важный смысл в этой жизни - положиться по-настоящему можно только на самых близких людей. Только самые близкие люди смогут прийти на помощь и выручить из беды».
Заскучать просто невозможно. Эта сказка - еще и занимательный урок. Для детей и для родителей - знакомые до боли ситуации.
Обмануть маленьких зрителей нельзя, признаются актеры. Поэтому очень важно работать так же искренне, как и для взрослых.
Татьяна Донская, актриса Приморского краевого театра молодёжи: «Вы знаете, детки - самая благодарная публика, я думаю, каждый актер, тем более в Театре юного зрителя сочтет за честь работать для деток. А если есть еще воспитательный момент, то без назидательности на примере всегда, как маме, как актрисе, мне полезно и приятно такой опыт передать деткам».
В будущем спектакль украсит афишу театра, а пока «Непослушные котята» отправятся в гастрольный тур по школам Владивостока.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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