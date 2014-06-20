С пассажира общественного транспорта во Владивостоке пять раз списали деньги за проезд

Наземный городской транспорт Владивостока проверит департамент транспорта и Роспоребнадзор. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на общественную организацию «Гражданский патруль», пассажиры жалуются на сбои в работе безналичного расчета, хамство водителей и безосновательные списания средств за проезд.

Студент из Владивостока Кирилл Сухих рассказал правозащитникам о сегодняшнем инциденте в 49 автобусе на остановке Центр:

"Я подошёл к терминалу и попросил водителя его включить. Приложил карту, увидел сообщение «Одобрено» и собрался выходить. Водитель меня остановил, потребовал приложить карту ещё раз, поскольку не вышел чек, а потом выхватил её из рук, произвёл оплату. Чека по-прежнему не было. На мои слова, что проблемы явно в терминале, а оплата уже прошла, он начал возмущаться. После этого я покинул салон, а спустя 15 минут на телефон стали приходить смс о списании средств за проезд. Вместо 28 рублей, со счета оказались списаны 125. В Сбербанке мне сообщили, что за выяснением ситуации мне нужно обратиться к перевозчику. Судя по информации в смс, перевозчик - ООО "ВАК"".

По факту инцидента, в связи с общей неблагополучной обстановкой в сфере безналичной оплаты поезда в общественном транспорте города, общественная организация обратилась в Департамент транспорта и дорожного хозяйства г. Владивостока и Роспотребнадзор с просьбой проверить оснащенность и техническое состояние терминалов в автобусах. По словам жителей, устройства для безналичной оплаты установлены не во всех машинах, а там, где есть, водители часто стараются их спрятать от пассажиров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]