Перевозчик вернет деньги студенту из Владивостока, с которого в автобусе 5 раз списали деньги за проезд

Руководство компании "ВАК" инициировало служебную проверку в отношении своих водителей по факту инцидента, произошедшего 11 октября в 49-ом автобусе общественного транспорта во Владивостоке.

Напомним, студент из Владивостока Кирилл Сухих рассказал представителям общественной организации "Гражданский патруль", что с него пять раз списали деньги за проезд в автобусе 49-го маршрута.

"Я подошёл к терминалу и попросил водителя его включить. Приложил карту, увидел сообщение «Одобрено» и собрался выходить. Водитель меня остановил, потребовал приложить карту ещё раз, поскольку не вышел чек, а потом выхватил её из рук, произвёл оплату. Чека по-прежнему не было. На мои слова, что проблемы явно в терминале, а оплата уже прошла, он начал возмущаться. После этого я покинул салон, а спустя 15 минут на телефон стали приходить смс о списании средств за проезд. Вместо 28 рублей, со счета оказались списаны 125. В Сбербанке мне сообщили, что за выяснением ситуации мне нужно обратиться к перевозчику. Судя по информации в смс, перевозчик - ООО "ВАК"".

В компании "ВАК" заявили, что руководство инициировало служебную проверку в отношении своих водителей. Будет проведен дополнительный инструктаж с водителями компании и лицом, ответственным за работу терминалов.

Просьба пассажиру, пострадавшемуо от некорректной работы терминала, обратиться по телефону 270-32-87 для решения вопроса о возврате излишне затраченных денежных средств.

По факту инцидента, в связи с общей неблагополучной обстановкой в сфере безналичной оплаты поезда в общественном транспорте города, общественная организация "Гражданский патруль" обратилась в Департамент транспорта и дорожного хозяйства г. Владивостока и Роспотребнадзор с просьбой проверить оснащенность и техническое состояние терминалов в автобусах. По словам жителей, устройства для безналичной оплаты установлены не во всех машинах, а там, где есть, водители часто стараются их спрятать от пассажиров.



Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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