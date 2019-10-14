В Сихотэ-Алинский заповедник пришла золотая осень - самая красивое время года в этих местах. Сорок лет назад он вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов - особо охраняемых природных территорий исключительно мировой ценности. И еще одна символическая дата - 18 лет назад ЮНЕСКО внесла его в список Всемирного наследия.



Эндемик Сихотэ-Алиня. В России он растет только вдоль скалистых, высоких берегов Японского моря - условия схожи с высокогорными.

Анжелика Могилева, ботаник, научный сотрудник: «Существует легенда, чтобы юноша доказал свою любовь, он поднимается в горы, достает этот цветок в труднодоступных участках.

- Много здесь таких юношей, которые искали наш приморский эдельвейс!?

- Я не знаю, у нас не составляет сложности».

Это Терней, штаб-квартира Сихотэ-Алинского заповедника. Научные сотрудники заняты работой, подводят итоги экспедиций теплого сезона, пишут планы на зимние исследования.

- А есть ли какое-нибудь растение, когда девушкам надо к нему подняться и что-то загадать, чтобы юноша обратил внимание!?

- Нет таких легенд. Может придумаем?! Девушка… Может, заманиха?! Из семейства аралиевых.

Заманивает туристов в заповедный уголок его всемирная слава. Приехать на край планеты и оказаться на территории, дважды исключительно мировой ценности: Всемирного наследия ЮНЕСКО и биосферного резервата. Кроме того, Сихотэ-Алинский заповедник - единственный в России и всего второй на планете, после Непальского Читвана, которому был выдан «кошачий паспорт». Он подтверждает - значение этих сопок и морских берегов для сохранения уссурийского тигра переоценить невозможно.

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «На самом деле, практически любую работу научную, которая ведется в заповеднике, можно отнести к тигру, потому что в природе все взаимосвязано. Я уверена, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы продлить действие сертификата, новому сертификату быть!»

Ольга Арифулина, зам.директора заповедника по экологическому просвещению: «Германия, Америка, французы есть, шведы, Австрия и даже Австралия была. Конечно, в первую очередь интересен тигр».

А этот образ тоже всему миру известен. Победитель Таллинского фестиваля 1982 года. Тот самый, тигренок на подсолнухе. Добрый талисман ручной работы поселился в штаб-квартире заповедника. Кстати, его сотрудники охотно делятся своей радостью - полосатые мамки с тигрятами всё чаще в этих сопках отмечаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]