Сорок лет назад он вошел во Всемирную сеть биосферных резерватов - особо охраняемых природных территорий исключительно мировой ценности. И еще одна символическая дата - 18 лет назад ЮНЕСКО внесла его в список Всемирного наследия.

Светлана Викторовна Сутырина, директор Сихотэ-Алинского заповедника, всю подведомственную территорию исходила. Работа такая. Говорит, тигров бояться - в тайгу не ходить.

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «Мое поведение, это всегда сохранять спокойствие, и в моих случаях ни разу не было, чтобы тигры проявляли агрессию, они всегда уходят. Обычно они стараются уйти прежде, чем человек успевает предпринять какие-то действия. Но я уверенна, что они видят нас чаще, чем мы их. Просто они не любят встречаться с людьми, как и все нормальные животные».

Эндемик Сихотэ-Алиня. В России он растет только вдоль скалистых, высоких берегов Японского моря - условия схожи с высокогорными.

Образец достаточно старый, эдельвейс 1957 года.

Анжелика Могилева, ботаник, научный сотрудник: «Существует легенда, чтобы юноша доказал свою любовь, он поднимается в горы, достает этот цветок в труднодоступных участках.

- Много здесь таких юношей, которые искали наш, приморский эдельвейс!?

- Я не знаю, у нас не составляет сложности».

Это Терней, штаб-квартира Сихотэ-Алинского заповедника. Научные сотрудники заняты работой, подводят итоги экспедиций теплого сезона, пишут планы на зимние исследования.

Заманивает туристов в заповедный уголок его всемирная слава. Приехать на край планеты и оказаться на территории дважды исключительно мировой ценности: Всемирного наследия ЮНЕСКО и биосферного резервата. Кроме того, Сихотэ-Алинский заповедник - единственный в России и всего второй на планете, после Непальского Читвана, которому был выдан «кошачий паспорт». Он подтверждает - значение этих сопок и морских берегов для сохранения уссурийского тигра переоценить невозможно.

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «На самом деле, практически любую работу научную, которая ведется в заповеднике, можно отнести к тигру, потому что в природе все взаимосвязано. Я уверена, что мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы продлить действие сертификата, новому сертификату быть!»

Вклад территория Сихотэ-Алинского заповедника и его сотрудников в дело сохранения всей мировой популяции тигра оценила международная комиссия признанных светил науки. Подобный статус заслужить непросто. Здесь сберегли весь комплекс природных особенностей. Чтобы сохранить полосатую кошку надо знать потребности всего животного и растительного мира этих мест. Краснокнижных и эндемичных «квартирантов» в заповеднике несколько тысяч видов.

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «Благодаря тому, что были малоснежные зимы - несколько лет хорошие урожаи кедрового ореха и желудя, очень выросла численность копытных. Кормовая база для тигра существенно улучшилась. Поэтому с уверенностью можно сказать, что полосатым кошкам живется хорошо».

Ольга Арифулина, зам.директора заповедника по экологическому просвещению: «Германия, Америка, французы есть, шведы, Австрия и даже Австралия была. Конечно, в первую очередь, интересен тигр. Когда задаешь вопрос, как вы сюда попали и что вам интересно, они отвечают: мы увидели на карте, что есть такой заповедник и решили поехать! И тигр уже даже - не самый главный объект, им вообще интересно посмотреть нашу природу. Пройдя по нашим маршрутам, услышав интересные истории наших экскурсоводов, подышав заповедным воздухом, они выходят настолько одухотворенными, настолько проникнутые ощущением дикой природы».

А этот образ тоже всему миру известен. Победитель Таллинского фестиваля 1982-го года. Тот самый, тигренок на подсолнухе. Добрый талисман ручной работы поселился в штаб-квартире заповедника. Кстати его сотрудники охотно делятся своей радостью - полосатые мамки с тигрятами всё чаще в этих сопках отмечаются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]