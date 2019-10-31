Территории дважды «исключительно мировой ценности»! В Приморье их пока только две - долина реки Бикин и Сихотэ-Алинский заповедник. В этом году золотая осень в этих местах выдалась особенно красивой, туристы приезжают со всех континентов. Об итогах туристического сезона в крупнейшем заповеднике южной половины Дальнего Востока — Сихотэ-Алинском.

Ольга Арифулина, зам.директора заповедника по экологическому просвещению: «На рулетке, кстати, есть метод измерения, как правильный замер делается. 10 сантиметров. Это много, мало? Это хороший след, это взрослый тигр уже. У самца еще и больше след бывает».

Знакомство с полосатым хозяином Сихотэ-Алиня, да и вообще, с царем всего животного мира России, у туристов начинается в штаб-квартире заповедника. Этой осенью тигры активно наследили по тропам окрестных сопок и не только они.

Ольга Арифулина, зам.директора заповедника по экологическому просвещению: «Германия, Америка, французы есть, шведы, Австрия и даже Австралия была. И тигр уже даже не самый главный объект, им вообще интересно посмотреть нашу природу».

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «Мы подъезжаем к этому месту и вот он, лежит в кустах, до него рукой подать, что называется. На самом деле, я тигра встречала много раз в лесу и в 10 метрах, и в 4. И самку с тигрятами и, как видите, стою перед вами».

Заманивает туристов в заповедный уголок его всемирная слава. Ведь это особая точка на карте Приморья - территория «исключительно мировой ценности». Причем, дважды: объект Всемирного наследия ЮНЕСКО и всемирный биосферный резерват. Время проведенное здесь не забывается. Тысячи фотографий и необычных сувениров, которые, кстати, тоже вполне эндемичны.

Ольга Арифулина, зам.директора заповедника по экологическому просвещению: «Пройдя по нашим маршрутам, услышав интересные истории наших экскурсоводов, подышав заповедным воздухом, они выходят настолько одухотворенными, настолько проникнутые ощущением дикой природы».

В штаб-квартире заповедника готовятся к серьезному авралу и зарубежные поклонники экотуризма мечтают присоединиться к масштабному событию. Задачка не из легких - по сопкам Сихотэ-Алиня попробуют всех тигров посчитать.

Светлана Сутырина, директор Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника: «Они видят нас чаще, чем мы их. Просто они не любят встречаться с людьми, как и все нормальные животные».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]